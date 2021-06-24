Dominic Thiem, Wimbledon’dan çekildi

Mallorca Open’da oynadığı mücadelede sakatlanan Dominic Thiem, sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’dan çekildi. Yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 5 hafta tedavi göreceği belirtilen Avusturyalı raket, ayrıca Hamburg ve Gstaad’da korta çıkamayacak.

Nadal’ın da Wimbledon’dan çekilmesiyle sakatlanmasıyla 4 numaralı seri başı olarak turnuvaya katılacak olan Thiem, sağ el bileğindeki sakatlığı nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

“Doktorların söylediği her şey yapıp en kısa sürede geri döneceğim” diyen Dominic Thiem, “Birkaç hafta uzak kalacağım söylendi. Takvimdeki yaklaşan üç turnuvadan çekildiğim için gerçekten üzgünüm. Wimbledon, Hamburg ve Gstaad benim için önemli turnuvalar” açıklamasını yaptı.

Thiem ve Rafael Nadal’ın Wimbledon’dan çekilmesiyle Alexander Zverev turnuvaya 4. seri başı olarak katılacak.