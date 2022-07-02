Doping cezası alan Çağla Büyükakçay hakkında karar verildi
Romanya'daki bir turnuvadan sonra idrar örneği veren milli tenisçi Çağla Büyükakçay doping yapmakla suçlanmıştı. İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi, Çağla Büyükakçay hakkında verilen doping cezasını iptal etti.
İngiltere’deki bağımsız tahkim mahkemesi, milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay'a Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından verilen doping cezasını iptal etti.
ENKA, “25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Çağla'ya geçmiş olsun diyoruz” açıklamasını yaptı.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya, Cluj – Napoca’daki bir turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay’ın idrarında ‘Ractopamine’ bulunduğunu açıklamış ve sporcumuzun lisansı askıya alınmıştı.
33 yaşındaki tenisçimiz savunmasında, yediği bir et ürünü yüzünden bu durumu yaşadığını beyan etse de ceza almıştı.
Çağla teklerde WTA şampiyonluğu bulunan ilk ve Türk tenisçi unvanına sahip.