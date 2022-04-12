Dört kıtanın ülkeleri Antalya’da mücadele ediyor

Kadınların milli takımlar düzeyindeki organizasyonu Billie Jean King Cupın Avrupa/Afrika Dünya Grubu I ve Asya/Okyanusya Dünya Grubu I karşılaşmaları Antalyada devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

11-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa/Afrika Grup I’de Türk milli takımı ile birlikte Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere 11 ülke, Asya/Okyanusya Grup I turnuvasında Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda olmak üzere 6 ülke mücadele ediyor.

Billie Jean King Cup Turnuvası kapsamında düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli tenisçiler Zeynep Sönmez ve İlay Yörük katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis ülkesi olmak için yıllardır çaba sarf edildiğini gelinen noktada da artık bir tenis ülkesi olunduğunu söyledi.

Nisan ayında federasyon olarak düzenlenen başka turnuvaların da başlayacağına değinen Durmuş, “18 Nisan’da TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul başlıyor. Yine orada kendi yıldız sporcularımızla şampiyon olabilmek için mücadele vereceğiz. Hemen ardından 25 Nisan haftasında ITF’nin turnuvası ardından da 16 Mayısta Şırnak’ta uluslararası turnuva olan Cudi Cup devam edecek. Ekim ayı sonunda da gençler dünya şampiyonası Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup turnuvalarına yeniden ev sahipliği yapacağız. Geçen yılki başarılı organizasyondan sonra özellikle takvimi değiştirerek bu organizasyonu bize verdiklerini söylemek istiyorum. Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisin her zaman her yerde herkes tarafından oynanabileceğini gösterdik. Göstermeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Dünyanın en iyisi olabilmek için çabalar sarf ediyoruz” diye konuştu.