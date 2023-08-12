Dünya ikincisi 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı yurda döndü

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli takım, yurda döndü.

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Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası’nun finalinde ABD’ye 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi olan 19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun yine tarihi bir gün yaşadığını vurgulayarak, “Büyük bir başarı elde ettik. Finale kadar namağlup geldik. Final oynamak da büyük bir başarı. Türk voleybolu, altyapısıyla birlikte çok büyük işler yapıyor. Ben, takımımızla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. (AA)