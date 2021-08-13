Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) heyecan Belçika’ya taşınıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin sekizinci rallisi Belçika’da koşulacak. Belçika Rallisi bir kez daha Red Bull sporcularının çekişmesine sahne olacak. Dar, virajlı ve kaygan asfalt yollarda gözler şampiyona liderli Sebastien Ogier’nin üzerinde olacak.

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Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin sekizinci rallisi Belçika'da koşulacak. 13-15 Ağustos tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Toplam 295.78 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar bisiklet klasiklerinin de geçtiği Kemmelberg Tepesi'ni ve Monteberg tırmanışını da aşacak.

Asfalt rallisi olarak tanımlanan ve iptal edilen Britanya Rallisi yerine takvime dahil edilen Belçika Rallisi'nde pilotlar virajlı ve tozlu yollarda bitiş çizgisine en iyi zamanla gelmeye çalışacak. Yemyeşil bir panoramanın eşliğinde gerçekleştirilecek sezonun 8. Durak noktasındaki heyecan, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull.com/belcikarallisi adresinden takip edilebilecek.

İlk üç sıra Red Bull sporcularının

Sezonun sekizinci rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Geride kalan 7 rallinin 4'ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 148 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier'yi diğer Red Bull sporcusu Evans 111 puanla takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında da 96 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.