Dünya şampiyonasına Türk sporcular damga vurdu

Uluslararası Yoga Federasyonu tarafından organize edilen 7. Dünya Yoga Şampiyonası çok büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Türk sporcular şampiyonaya damgasını vurdu.

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International Yoga Federation-IYF (Uluslararası Yoga Federasyonu) tarafından organize edilen 7. Dünya Yoga Şampiyonası gerçekleştirildi. 7. Dünya Yoga Şampiyonası'na tüm dünya genelinde 210 ülkeden 1500 sporcu, Türkiye'den ise 85 sporcu katıldı.

Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular için İstanbul'da madalya töreni düzenlendi. Türk sporcular; 11 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 26 madalya ile şampiyonaya damga vurdular.

Madalyaların dağılımına bakıldığında ise altın madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Tuğçe Şeniz Kalkuz ve Mustafa Çilek'ten oluşan takım, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Selva Arı, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Koreografi kategorisinde Selva Arı ve Çiler Karataş'tan oluşan takım, Yoga Dans kategorisinde Pelin Duman ve Nazlıhan Vardarlı'dan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Serpil Gökhan, Yoga Ritmik kategorisinde ise Nava Nur Tüzüner ve Sema Gümüş'ten oluşan takım oldu.

Gümüş madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akrobatik kategorisi erkeklerde Salih Çalıkoğlu, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, Yoga Dans kategorisinde Sedef Görgünay ve Engin Pulat'tan oluşan takım, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Akışı kategorisi kızlarda İkra Buse Şeker, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Ayşe Sebahat Baş oldu.

Bronz madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Vildan Gürbüz, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Dans kategorisinde Eylem Bal ve Saim Haholu'dan oluşan takım, Yoga Ritmik kategorisinde ise Şevki Orkun Tolun, Vildan Gürbüz ve Çiler Karataş'tan oluşan takım oldu.