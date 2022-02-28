Dünya şampiyonu Vasyl Lomachenko, Ukrayna’da savaşa katıldı

Ukraynalı dünya şampiyonu boksör Vasyl Lomachenko, Rusya'nın işgali sonrası gittiği Yunanistan'dan ülkesine dönüp askeri birliğe katıldı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, 34 yaşındaki boksör Vasyl Lomachenko kamuflajları giyerek ülkesini savunmak için orduya katıldı.

Üç farklı sıklette dünya şampiyonlukları olan Lomachenko, savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna’dan ayrılıp Yunanistan’a gitti. Ardından ülkesine döndü ve Belgorod-Dniester Bölgesel Savunma Taburuna katıldı.

Memleketi Odessa’ya gitmek için ilk önce Romanya’ya gitmek zorunda kalan 34 yaşındaki boksör Ukrayna’ya ulaşmak için zorlu yollardan geçip efsane boksör ve Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko gibi ülkesi için savaşa katılan ikinci boksör oldu.

Vasyl Lomachenko profesyonel kariyerine başlamadan önce 2008 Beijing ve 2012 Londra Olimpiyatları’nda Ukrayna’ya üst üste iki altın madalya getirme başarısı gösterdi.

Profesyonel boks kariyerinde 18 maça çıkan 34 yaşındaki boksör, 11 nakavt olmak üzere 18 maçta 16 galibiyet elde etti.

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