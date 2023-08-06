Dünya Üniversiteler Şampiyonası’nda milli atletlerden 18 madalya

Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletler, 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti.

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Çin’de düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası devam ediyor. Erkekler yarı maratonunda 1:04.36’lık derecesiyle Sezgin Ataç, 4×400 bayrak yarışında 3:03.46’lık derecesiyle İsmail Nezir, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı’nın yer aldığı 4×400 Bayrak Takımı, Üç adım atlamada 14.31’lik derecesiyle Tuğba Danışmaz, 20 km erkeklerde 1:23.40’lık derecesiyle Salih Korkmaz, 20 km kadınlarda 1:33.53’lük derecesiyle Meryem Bekmez, erkekler yarı maratonunda 3:14.31 derecesiyle Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, Sezgin Ataç ve Mahsum Değer’den oluşan maraton takımı, kadınlar yarı maratonunda 3:43.14 derecesiyle Fatma Karasu, Yayla Kılıç Gönen, Derya Kunur, Burcu Subatan’dan oluşan maraton takımı ve cirit atmada 59.05’lik derecesiyle Eda Tuğsuz, altın madalyanın sahibi oldu.

YAYLA KILIÇ GÖNEN GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Kadınlar yarı maratonunda 1:13.31’lik derecesiyle Yayla Kılıç Gönen, erkekler yarı maratonunda 1:04.37’lik derecesiyle Ayetullah Aslanhan, 3 bin metre engellide 9:50.42’lik derecesiyle Semra Karaslan, 400 metre engellide 48.72’lik derecesiyle İsmail Nezir, Üç adım atlamada 16.83’lük derecesiyle Necati Er, 10 bin metre erkeklerde 29:06.62’lik derecesiyle Sezgin Ataç ve 10 bin metre kadınlarda 34:05.03’lük derecesiyle Yayla Kılıç Gönen gümüş madalya kazandı.

Bronz madalya kazanan milli atletler ise, 1500 metre kadınlarda 4:17.26’lık derecesiyle Şilan Ayyıldız, kadınlar yarı maratonunda 1:14.28’lik derecesiyle Fatma Karasu ve 10 bin metre kadınlarda 34:10.97’lik derecesiyle Fatma Karasu oldu.