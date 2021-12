Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman kariyerine son verdi!

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu İrem Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tekvando kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki Dünya ve beş Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu İrem Yaman, aktif tekvando kariyerine son verdiğini açıkladı. “Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma” cümlelerine yer veren 26 yaşındaki Yaman, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“16 yıl önce küçük bir kız çocuğunun hayaliyle başladı her şey. İlk müsabakamda şampiyonluğu yaşadım ve inandım Dünya şampiyonu olacağıma. Sonra zor geçen 10 yıl… Sürekli yenildim, ağladım, üzüldüm, çok kilo verdim, ailemi görmedim, yaşıtlarımın yaptığı her şeyin yerine Taekwondo'yu koydum. Asla pes etmedim! Çünkü biliyordum bu kadar fedakarlığın sonunda kazanan ben olacaktım. Ve kazandım! Her şeye, herkese rağmen azmettim ve kazandım! Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimde ki her anın… Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma… Teşekkür edeceğim bir çok insan var ama en çok teşekkür aileme, canım antrenörüm biricik babama! Bu zorlu yolda yanımda olan @raysup.co , @psyberencetiner ve beni sonsuz destekleyen sizlere… Biliyorum her son bir başlangıç ve biliyorum iyiler daima kazanacak!!!”

Bu gönderiyi Instagram’da gör İrem Yaman (@iremyamany)’in paylaştığı bir gönderi

OLİMPİYATA GİDEMEMİŞTİ

Milli sporcu İrem Yaman, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda katılma hakkı kazanmasına rağmen Tekvando Federasyonu’nun kendisini kontenjana dahil etmemesine isyan etmişti. Tekvando Federasyonu, İrem Yaman’ın yerine Hatice Kübra İlgün’ün olimpiyatlara katılmasına karar vermişti.