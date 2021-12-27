Dünyada bir ilk

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye’de ise Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen 1. Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021, fiziki katılımlarla İstanbul’da yapıldı.

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Performansların canlı sunulduğu etkinlikte, sekiz kategoride katılım oldu. Fiziki katılım sağlayamayan oyuncular video ile katıldılar. Hakem değerlendirmelerinin de yapıldığı etkinlik sonunda madalya kazananlar belli oldu.

Dünyada 210 ülkenin katılımı ile gerçekleşen 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021'e şu ana kadar 5300 katılım gerçekleşti. En çok katılımın olduğu ülkeler; Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Yoga Yarışması Değil, Yoga Olimpiyat Oyunları

Dünyada uzun yıllardır yoga yarışmaları yapılıyor, Yoga Olimpiyat Oyunları ise ilk defa yapılıyor. Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi tarafından 2 senedir düzenlenen etkinlik birbirinden renkli, yaratıcı ve ilham verici performansların sunulmasına zemin oluyor.

Yoga Olimpiyat Oyunları, yoga oyuncularının yoga becerilerini geliştirmek için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Bedensel, zihinsel ve duygusal olarak gelişen oyuncular, performanslarındaki gelişimlerini sunuyorlar ve diğer yoga oyuncularına ilham oluyorlar. Amaç yarışmak değil, daha iyisini yapmak için kendini geliştirmek.

Çeşitlilikte Birlik Yoga Olimpiyat Oyunları, her yoga severin rüyasını gerçekleştiriyor. Yoga din, dil, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin yapabileceği müthiş bir uygulama. 210 ülkeden katılımın gerçekleşmesi ile dünya üzerinde Yoga Olimpiyat Oyunları'nın ulaşmadığı yer kalmadı. Dört yaşından 80 yaşına kadar insanlar yoga videolarını gönderdiler.