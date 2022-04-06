Dünyada bir ilk Kapadokya’da gerçekleştirildi

Nevşehir'de masa tenisi gönüllüleri, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla Kapadokya’da dünyada ilk olacak bir etkinliğe imza attı.

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Masa tenisi gönüllüleri 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü’nü Kapadokya'da yer altında, yer üstünde ve gökyüzünde, masa tenisi oynayarak kutladı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla “Masa tenisi her yerde” temasıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak gökyüzünde başladı. Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonuna kurulan portatif masa tenisi masası ile havalanan balon içinde masa tenisi oynayan katılımcılar dünyada bir ilki de gerçekleştirdi. Masa tenisi bu sayede gökyüzünde de oynanabilen bir spor dalı olarak tarihe geçti.

Binlerce yıllık tarihe sahip Nevşehir kalesinde ve Kaya Şehir'de süren etkinlik daha sonra yerin altında devam etti. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Kaymaklı yeraltı şehrinde devam eden etkinlik de yine dünyada bir ilk olma özelliği ile tarihe geçti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı Dr. Oktay Çimen, “6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü tüm dünyada kutlanıyor. Tüm ülkeler bu organizasyon ile ilgili çekimler yaparak Dünya Masa Tenisi Federasyonuna gönderiyorlar. Biz de Türkiye'de bu etkinliği yapmak, aynı zamanda sesimizi dünyaya duyurmak ve Kapadokya bölgesi ile Nevşehir'i tüm dünyaya tanıtmak istedik. Ayrıca masa tenisine ilgiyi çekmek için böyle bir proje geliştirdik. Hem balonda, hem kalede hem de yer altında gösteriler yapıyoruz. Burada masa tenisinin güzelliğini yaşıyoruz. Bu yaptığımız çekimler umarım dünyada birinciliği kazanır. Dünya Masa Tenisi Federasyonunca bir yarışma da düzenleniyor. İnanıyorum ki hem Kapadokya'yı tanıtmak hem de bu spor dalını tanıtmak için güzel bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı.