E-Spor dünyasının en iyileri İstanbul’da buluşuyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'da dünyanın en iyileri Türkiye'de buluşuyor. Red Bull M.E.O. Dünya Finali, sanal ortama aktarılan İstanbul'da gerçekleşecek.

Türkiye dahil, 28 ülkeden ülke finalistleri şampiyonluk için yarışacak. PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE finali Haydarpaşa Garı'nda, Teamfight Tactics finali Ortaköy'de, Hearthstone finali ise Kapalıçarşı'da gerçekleşecek.

Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'ne dair daha fazla bilgi RedBull.com/meo adresinde. 17 Mart'ta başlayacak 13 günlük gaming festivali aynı zamanda İstanbul'u keşfetmek için inovatif bir yol sunacak. Mobil oyunseverlere yaratıcı bir deneyim yaşatacak Red Bull M.E.O. Dünya Finali 13 gün süreyle bir gaming festivaline dönüşüyor. Bu süre boyunca, Sultanahmet Meydanı ve Galata Kulesi gibi tarihi yerlerin olduğu şehrimizin en önemli noktaları sanal olarak gezilebilecek.

Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul'un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarıyla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.

Şampiyonluk heyecanı ise 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı'daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart'ta Ortaköy'de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı'nda 22 ve 29 Mart'taki PUBG

MOBILE finali ile tamamlanacak.

PUBG MOBILE'de Türkiye'yi iki takım temsil edecek

Red Bull M.E.O.'nun PUBG MOBILE finalinde dünya da ikiye bölünecek. 22 Mart'ta Doğu ve 29 Mart'ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil eden Futbolist ve Blaze E-Sports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirmeye devam ediyor

Red Bull M.E.O., Dünya Finalleri öncesinde şehri oyun alanına çevirmeyi sürdürüyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlara dair detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde.