E-sporun temsilcileri Ankara’da yetişiyor

Geçtiğimiz yıllarda uluslararası arenada Cem Bölükbaşı gibi genç pilotlarla simülasyondan gerçek pistlere uzanan başarı hikayelerine imza atan Türkiye, Ankara'daki e-spor simülasyon merkeziyle bu başarılara yenilerini eklemeyi hedefliyor.

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Video oyunlar, geçtiğimiz yıllarda yalnızca oyun olmaktan çıkarak yeni ve rekabetçi spor branşlarına dönüştü. Türkiye, Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile bu alanda güçlü bir oyuncu olma hedefini ortaya koydu.

2021’de 1 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşan ve bu rakamı 2024’e kadar 1,6 milyar dolara taşımayı hedefleyen e-spor endüstrisinde şimdiye dek Cem Bölükbaşı gibi genç pilotlarla simülasyondan gerçek pistlere taşınan başarı hikayelerine imza atan Türkiye, e-sporun potansiyeline inanan genç girişimcilerin öncülüğünde yeni başarılara hazırlanıyor. Ankara’da kurulan Türkiye’nin ilk ve tek e-spor simülasyon merkezi Apex Racing, Türkiye’ye yeni uluslararası başarılar kazandıracak genç yetenekleri simülasyondan gerçeğe taşımayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Türkiye’nin e-spor alanındaki potansiyeline ve bu konudaki katkılarına ilişkin görüşlerini paylaşan Apex Racing Kurucu Ortağı Berkay Erdoğan, “Ülkemiz gerek ulusal rekabet gerek uluslararası başarılar açısından önemli e-spor takımlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’deki e-spor topluluğu olarak kazandığımız turnuva ve kupalarla küresel e-spor ortamında dikkat çekerken, Cem Bölükbaşı gibi isimlerle sanal ortamdan gerçeğe taşınan başarılara da imza atıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek e-spor simülasyon merkezi Apex Racing olarak biz de son teknoloji ekipmanlarımızla pist yarışlarına en yakın deneyimi sunarak, ‘Simülasyondan gerçeğe’ ilkemizle yetenekli genç pilotları gerçek pistlere taşımak için faaliyet gösteriyoruz” dedi.

YARIŞ TUTKUNLARI İÇİN GERÇEKÇİ DENEYİMLER

Motor sporlarını ve e-sporu gerçeğe yakın deneyimlerle herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerine dikkat çeken Apex Racing Kurucu Ortağı Berkay Üreten, Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin e-spor alanındaki ilk ve tek simülasyon merkezini Ankara’da kurduk. Yarışçılar; son teknoloji donanım ve gerçekçi ekipmanlarla tasarladığımız kokpitlerde Gran Turismo 7, F1 2021, F1 2020, Assetto Corsa, Gran Turismo Sport, Assetto Corsa, Dirt Rally 2.0 ve Iracing gibi oyunları deneyimleyebiliyor. Başarılı pilotları sanal ortamdan gerçek pistlere taşıma misyonumuzla iş birliklerine de imza atıyoruz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Mobil Eğitim Simülatörü projesinin Teknoloji Sponsoru olarak, Anadolu’da bu alanda geliştirilmeye açık yetenekleri keşfetmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

“KENDİ TAKIMIMIZI KURACAĞIZ”

E-spor branşlarının her geçen yıl daha çok kişiye ulaştığını, daha fazla kurum tarafından benimsendiğini vurgulayan Erdoğan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye bu konudaki potansiyelini ulusal ve uluslararası etkinliklere imza atarak gösteriyor. İstanbul bu yılın sonunda Global Espor Federasyonu’nun Global E-spor Oyunlarına hazırlanırken, Ankara da mart ayının sonunda Ankara Gençlik ve E-spor Festivaline ev sahipliği yaptı. Yurt içinde e-sporların gelişimine destek olmak ve yurt dışındaki temsil gücümüzü artırmak için Türkiye’nin ilk ve tek e-spor simülasyon merkezi olarak e-spor ve karting takımlarımızı kurmak için çalışmalara başladık. Apex Racing olarak ilerleyen dönemde hem sanal hem de gerçek pistlerde adımızdan daha çok söz ettirmeyi hedefliyoruz.”