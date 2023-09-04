Ebrar Karakurt: ”Biz Türkiye’yiz, biz şampiyonuz”

Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek altın madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Voleybol Takımımızın oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Karakurt, bir twitter kullanıcısına ”Boş yapma Abdülhamid” cevabı vererek tepki göstermişti.

İşte Ebrar Karakurt’un o paylaşımı;

”BİZ TÜRKİYE’YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için… Avrupa’nın en büyüğü TÜRKİYE!”

BİZ TÜRKİYE’YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için…

Avrupa’nın en büyüğü TÜRKİYE! pic.twitter.com/aACCovyVIC — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023

Ebrar Karakurt bir sonraki paylaşımında ise “Bu ne oynadığımız ilk final, ne de verdiğimiz ilk psikolojik savaş” yazarak Melissa Vargas ile birlikte sevindiği bir fotoğrafa yer verdi.

Bu ne oynadığımız ilk final, ne de verdiğimiz ilk psikolojik savaş pic.twitter.com/UEVzF3LXzJ — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023

Daha sonra “Milli gurur diyeceksiniz” diyerek göz kırpan bir emoji paylaşan Ebrar Karakurt, en sonunda kucaklayıcı bir mesaj yazdı.

MİLLİ GURUR DİYECEKSİNİZ — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023

Milli sporcu, şampiyonluk yaşadıkları salonda çekilen bir fotoğrafını, “Herkesi böyle kucaklıyorum. Birleşerek kazanacağız, ayrışarak değil” ifadeleriyle paylaştı.

Herkesi böyle kucaklıyorum. Birleşerek kazanacağız, ayrışarak değil pic.twitter.com/HSw5TdouoS — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 4, 2023

İlginizi Çekebilir Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!