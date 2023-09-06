Ebrar Karakurt’tan göndermeli paylaşım: ‘Ben böyleyim!’

Filenin Sultanları'nda şampiyonluğun mimarlarından biri olan Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından göndermeli paylaşımlarına devam etti.

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Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı yenerek altın madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt, yeni bir paylaşım daha yaptı.

‘Boş yapma Abdülhamid’ olayının ardından gelen eleştirilere sessiz kalmayan ve şampiyonlukla en güzel mesajı veren Karakurt göndermelerine devam etti.

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, madalya töreninde sahneye çıkarken kullandığı ‘Ben böyleyim’ şarkısını ve o anları X hesabından paylaşarak mesaj verdi. Athena’nın ‘Ben böyleyim’ şarkısının sözleri şöyle;

”Hayat bu kadar mı?

Bence değil

Bir kaç sözüm var

Biraz senin gibi

Yıkılmayan duvarları var

Bazen esintili

Bazen uzak yakınlarım var

Ben, ben böyleyim kendi yolumda

Bırak tutma beni

Kaybetsem de üzülmem asla

Ne boş kaygıların

Korkma bana hiç bir şey olmaz

Yanlış doğru gibi

Eksik kalan bir kaç satırsa

Ve ben ben böyleyim

Kendi yolumda”

İtalya galibiyeti sonrasında “Boş yapma Abdülhamid” pankartıyla poz veren ve tepkilerin odak noktası olan Ebrar Karakurt, iktidar yanlısı hesaplar tarafından hedef gösterilmişti.

Daha önce yaptığı paylaşımlarla gündem olan Karakurt final maçı öncesi de İngilizce “Zirvedeyim, sesiniz duyulmuyor” yazmıştı. A Milli Voleybol Takımı'nın en etkili oyuncularından olan ve kariyerine İtalya'da devam eden Karakurt'a, birçok vatandaş destek mesajı yağdırdı.