Ebrar Karakurt’tan göndermeli paylaşım: ‘Ben böyleyim!’
Filenin Sultanları'nda şampiyonluğun mimarlarından biri olan Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından göndermeli paylaşımlarına devam etti.
Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı yenerek altın madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt, yeni bir paylaşım daha yaptı.
‘Boş yapma Abdülhamid’ olayının ardından gelen eleştirilere sessiz kalmayan ve şampiyonlukla en güzel mesajı veren Karakurt göndermelerine devam etti.
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, madalya töreninde sahneye çıkarken kullandığı ‘Ben böyleyim’ şarkısını ve o anları X hesabından paylaşarak mesaj verdi. Athena’nın ‘Ben böyleyim’ şarkısının sözleri şöyle;
”Hayat bu kadar mı?
Bence değil
Bir kaç sözüm var
Biraz senin gibi
Yıkılmayan duvarları var
Bazen esintili
Bazen uzak yakınlarım var
Ben, ben böyleyim kendi yolumda
Bırak tutma beni
Kaybetsem de üzülmem asla
Ne boş kaygıların
Korkma bana hiç bir şey olmaz
Yanlış doğru gibi
Eksik kalan bir kaç satırsa
Ve ben ben böyleyim
Kendi yolumda”
İtalya galibiyeti sonrasında “Boş yapma Abdülhamid” pankartıyla poz veren ve tepkilerin odak noktası olan Ebrar Karakurt, iktidar yanlısı hesaplar tarafından hedef gösterilmişti.
Ben böyleyim pic.twitter.com/ypC7a8Sv7V
— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 6, 2023
Daha önce yaptığı paylaşımlarla gündem olan Karakurt final maçı öncesi de İngilizce “Zirvedeyim, sesiniz duyulmuyor” yazmıştı. A Milli Voleybol Takımı'nın en etkili oyuncularından olan ve kariyerine İtalya'da devam eden Karakurt'a, birçok vatandaş destek mesajı yağdırdı.