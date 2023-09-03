Ebrar Karakurt’tan kendisini hedef gösterenlere yanıt: Zirvedeyim, sesiniz duyulmuyor!

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, 'Boş yapma Abdülhamid' olayının ardından gelen eleştirilere sessiz kalmadı. Sırbistan maçı öncesinde attığı tweetle gündem yarattı.

Sozcu.com.tr

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A Milli Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, sosyal medyada iktidar yanlısı hesapların hedefi olmaya devam ederken, Sırbistan maçı öncesi bir paylaşım daha yaptı.

İtalya galibiyeti sonrasında “Boş yapma Abdülhamid” pankartıyla poz veren ve tepkilerin odak noktası olan Ebrar Karakurt, iktidar yanlısı hesaplar tarafından hedef gösterildi. Milli takımda kadro dışı bırakılması istenen Karakurt, Avrupa Şampiyonası finalinde bu akşam Sırbistan ile oynayacakları maç öncesinde sessizliğini bozdu.

X hesabından bir paylaşım yapan yıldız voleybolcu, İngilizce “Zirvedeyim, sesiniz duyulmuyor” yazdı. A Milli Voleybol Takımı’nın en etkili oyuncularından olan ve kariyerine İtalya’da devam eden Karakurt’a, birçok vatandaş destek mesajı yağdırdı.

I'm on top, your voice is not heard. pic.twitter.com/ctDsL286Sy — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023

“BOŞ YAPMA ABDÜLHAMİD”

Karakurt, daha önce kendisine sosyal medyada “Abdülhamid” isimli bir X kullanıcısının “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz” şeklindeki mesajına, “Boş yapma Abdülhamid” yanıtını vermişti.

Sosyal medyada viral olan bu yanıtı pankart haline getiren Türk taraftarlar, Brüksel’deki İtalya maçından sonra bu pankartı milli oyuncuya hediye etmişti. Karakurt da bu pankartla çektirdiği fotoğrafını X hesabından paylaşınca kamuoyunda gündem olmuştu.