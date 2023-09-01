Ebrar Karakurt’tan olay paylaşım! ‘Boş yapma Abdülhamid’

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme sevinci yaşanırken takımın gözde isimlerinden Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Maçın ardından bir çok paylaşım yapan Karakurt son olarak paylaştığı fotoğrafla gündem yarattı.

DAHA ÖNCEKİ YANITIYLA POZ VERDİ

Daha önce çeyrek final maçından sonra “Savaşa savaşa kazanıyoruz” paylaşımı yapan milli oyuncuya bir kullanıcı “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” şeklinde yorum atmıştı. O yoruma cevap veren Ebrar Karakurt ise “Boş yapma Abdülhamid” yanıtıyla gündem olmuştu.

Ebrar Karakurt, A Milli Takım’ın finale çıkmasının ardından ”Boş yapma Abdülhamid” yanıtının yer aldığı bir pankartla fotoğraf paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi’nden şampiyonlukla dönmesinin ardından da Ebrar Karakurt hedef gösterilmişti.

Ebrar Karakurt yaptığı bir diğer esprili paylaşımında ”Lahmacun mu? Pizza mı??” ifadelerini kullandı.