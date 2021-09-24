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Ebrar Karakurt’tan Türkiye’deki market fiyatlarına gönderme

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya'daki bir market alışverişi sonrası sepetinin fotoğrafını çekerek, "İtalya'da 55 Euro, Türkiye'de 1000 Lira" notunu yazdı.

Yayınlanma: 19:40 - 24 Eylül 2021 Güncellenme:
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Ebrar Karakurt’tan Türkiye’deki market fiyatlarına gönderme

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medyadaki ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İtalya’nın Novara takımına transfer olan ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele edecek olan 21 yaşındaki milli sporcu, Türkiye’deki fiyat pahalılığına dikkat çekti.

İtalya’da alışveriş sepetinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ebrar Karakurt, “İtalya’da 55 Euro, Türkiye’de 1000 Lira” ifadelerini kullanarak Türkiye’deki ekonominin geldiği noktaya vurgu yaptı. Milli voleybolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ses getirdi.

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