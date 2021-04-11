Ebru Zafer: İçimdeki erkek Fatma’yı çıkardım

Ülkemizde pek yaygın olmayan ragbi sporunun tutkunları da son zamanlarda yükselmeye başladı. SÖZCÜ HaftaSonu olarak kadın ragbici Ebru Zafer'e konuk olduk. 26 yaşındaki Ebru, bizlere hem ragbi sporunu hem de kendi hayatındaki yeriyle birlikte özel hayatına kadar birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ragbinin darbeye dayalı spor olmasından dolayı genç sporcu, bir kadın olarak neden tercih ettiğini şöyle belirtti:

“Ragbi cesur olanların sporu. Gözü kara, korkmayan kişilerin sporu. Bu özellikler tek erkeklere mahsus değil, biz kadınlar ne kadar naif olsak da içimizde yatan erkek Fatma'yı gerektiği yerde çıkarabiliyoruz. Çocukluğumda hep erkeklerle oynadığım için darbelere alışkınım. Düştüğümde kolay kolay ağlamazdım, birinin elimi tutup kaldırmasını beklemezdim, çoğu şeyi kendi kendime baka baka öğrendim. Sakinlik benim hayatımda pek yok yaptığım sporda neden olsun?”

“TESİS SIKINTIMIZ VAR”

“Bu spor, son 3 yıldır daha çok bilinmekte. Hemen hemen her şehirde gerek küçük yaş gerek büyük yaş takımlar mevcut. Antrenörlük belgesini alanlar kendilerini geliştirmek ve liglere katılmak için memleketlerinde gördükleri destekle takımlarını kurup hazırlıklarına başladılar. En büyük şikayetim ragbi topunun Türkiye'de bulunmaması. Maalesef yurtdışından getirtmek zorunda kalıyoruz. Bizim için biraz maliyetli oluyor ve saha sıkıntımız var. Farklı illerde olan takımlar için birer saha yapılsa çok güzel olacak.”

“HEDEFİM ANTRENÖR OLMAK”

“Sevdiğim ve başarılı olduğum bu branşta hayallerime çok önce ya da daha kolay sahip olabilirdim demiştim. Ragbiyle erken tanışmış olsaydım şimdi milli takımın başında antrenör olarak görev alıyor olurdum. Şimdiki hedefim bu yöndeydi, kendimi bu alanda geliştirip eksiklerimi tamamlayıp takıma layık bir antrenör olmak istiyordum. Fakat pandemi dolayısıyla bu isteğimi listenin ortalarına almak zorunda kaldım. Şu an spor yöneticiliği okuyorum ve bölümümü seviyorum. Bu alanda ilerlemeyi planlıyorum.”

“HER GOL SAYI SAYILMIYOR”

“7'li rugby 7'şer dakikalık 2 yarı olarak oynanır +1 devre arası vardır. 15'li rugby de 15'er kişilik iki takımla her devresi 40 dakika olmak üzere iki devre olarak oynanıyor. Amaç rakibinden daha fazla sayı yapmak ve bunun için futbolda olduğu gibi topu rakip kale çizgisinin arkasına taşımak. Ancak oyunun en önemli kuralı, ileriye pas vermenin yasak olması. Sayı kazanmanın yolu ‘try' yapmak ya da gol atmak. ‘Try', 5 puan değerinde ve topu kale sahası zeminine dokundurmakla kazanılıyor. Gol atmak için ise topun kale direkleri arasındaki çıtanın üzerinden aşırtılması gerektiriyor. Ancak futbol gibi her gol tek sayı sayılmıyor, değişik puan değerlerine sahip üç çeşit gol mevcut. Açık alanda top yere çarptıktan hemen sonra şut çekerek atılan “Drop gol” 3 puan değerinde. Faul sonucu verilen penaltı sayesinde sabit bir noktadan şut çekilerek veya drop gol şeklinde atılan gol de 3 puan değerinde. Bir de “Try” yapan takıma verilen şut hakkıyla atılan gol var. Top sabit halde iken veya yere çarptıktan sonra yapılıyor ve 2 puan değerinde…”

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