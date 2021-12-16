Eczacıbaşı çeyrek finalde
CEV Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada çeyrek finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit’te, aldığı 16 sayı ile kaptan Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında turuncu-beyazlıların rakibi Uralochka NTMK Ekaterinburg olacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Jennifer Hesse (GER), Roberto Boris (ITA)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Zeynep (L), Beyza, Elif, Fatma, Gözde.
Calcit Kamnik: Mihevc, Kostic, Radiskovic, Charuk, Mori, Siftar, Janezic (L), Sillah, Brulec, Lenart, Zorman, Cizman.
Setler: 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)
Süre: 65 dakika (21,22,22)