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Eczacıbaşı çeyrek finalde

CEV Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Calcit Kamnik'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yayınlanma: 20:55 - 16 Aralık 2021 Güncellenme:
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Eczacıbaşı çeyrek finalde

CEV Kupası son 8 turunun ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit’te, aldığı 16 sayı ile kaptan Boskovic maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında turuncu-beyazlıların rakibi Uralochka NTMK Ekaterinburg olacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Jennifer Hesse (GER), Roberto Boris (ITA)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Zeynep (L), Beyza, Elif, Fatma, Gözde.

Calcit Kamnik: Mihevc, Kostic, Radiskovic, Charuk, Mori, Siftar, Janezic (L), Sillah, Brulec, Lenart, Zorman, Cizman.

Setler: 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

Süre: 65 dakika (21,22,22)

Slovenya