Eczacıbaşı Dynavit, namağlup liderliğini sürdürdü
2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, E grubu ikincisi Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police'i 3-1 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında sahasında Polonya’nın Grupa Azoty Chemik ekibini 3-1 yendi.
Eczacıbaşı 3 maçta 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
- Salon: Burhan Felek Vestel
- Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)
- Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Fabris, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)
- Grupa Azoty Chemik: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Almeida, Czyrmanska, Polec, Sikorska)?
- Setler: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17
- Süre: 105 dakika (26, 21, 33, 25)