Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde
CEV Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçında 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazan turuncu-beyazlılar böylece adını yarı finale yazdırdı.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Çeyrek Final 2. maçında Rusya’nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımına 3-2 mağlup oldu. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başaran turuncu-beyazlı ekip, ikinci maçta 2 seti alıp turu geçmeyi garantileyerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic oldu.
- Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
- Hakemler: Eldar Aliyev, Volodymyr Bosenko
- Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Saliha, Dilay, Gözde, Ognjenovic, Selin, Merve, Zeynep (L).
- Uralochka-NTMK: Kulikova, Kastsıuchyk, Kondrashova, Kotova, Simirnova, Parubets, Trukhina (L), Karpol (L), Cese Montalvo.
- Setler: 2-3 (25-17,24-26, 31-29,19-25, 6-15)
- Süre: 125 dakika (23,27,37,24,14)