Eczacıbaşı, Romanya’dan zaferle döndü
2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Rumen temsilci C.S.M. Targoviste'yi 3-0 mağlup etti.
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya ekibi CSM Targoviste’yi 3-0 yendi.
Targoviste Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iki takımda iyi başlarken, çekişmeli geçen ilk seti Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 önde tamamladı.
İkinci sete etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, hücumda ve defansta iyi oynadığı ikinci seti 25-14 önde bitirdi.
Üçüncü sete iyi başlayan ev sahibi CSM Targoviste, setin başlarında 4 sayılık farkı (10-6) yakaladı. Setin ortalarına doğru toparlanan ve beraberliği yakalayan Eczacıbaşı Dynavit, son ana kadar çekişmeye sahne olan üçüncü seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.
E Grubu’ndaki beş maçını da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında 8 Şubat Çarşamba günü, Polonya’nın Grupa Azoty Chemik takımına konuk olacak.