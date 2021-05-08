Eczacıbaşı VitrA, Adams’ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA, McKenzie Adams'ı renklerine bağladı. Voleybol hayatına Amerika'da başlayan, sonrasında Almanya ve İtalya liglerinde mücadele eden başarılı smaçör, oynadığı takımlarla birçok kupa kazandı. Transferle ilgili görüşlerini aktaran Adams, “Büyük hedefleri olan bir kulübün oyuncusu olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Elimden gelen her şeyi yapmak ve gelecek sezonda takımıma katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum” dedi.
McKenzie Adams kimdir?
1992 doğumlu olan McKenzie Adams, voleybola 2006 yılında başladı. Amerika'daki spor hayatının ardından ilk profesyonel imzasını 2015'te Porto Riko'nun Indias de Mayagüez takımına attı. Adams sonrasında sırasıyla, PTSV Aachen (2016-2018), SSC Palmberg Schwerin (2018-2020) ve Imoco Volley Conegliano (2020-2021) takımlarının kadrosunda yer aldı.