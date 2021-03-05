Eczacıbaşı VitrA çeyrek finalde elendi

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya ekibi Unet e-work Busto Arsizio’e 25-23, 25-22, 25-22 ve 28-26’lık setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Unet e-work Busto Arsizio, yarı finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 yendiği Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police’yi ikinci karşılaşmada da 25-21, 25-13 ve 25-13’lük setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dokuzuncu kez yarı finale yükseldi. CEV Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 15’inci galibiyetini alan sarı-siyahlılar, toplamda 13’üncü kez yarı final oynama hakkı kazandı.

Yarı final ilk maçları 16 ve 18 Mart, rövanşları ise 23 ve 25 Mart’ta yapılacak.