Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eczacıbaşı VitrA, üç oyuncusuna veda etti

Eczacıbaşı VitrA, üç oyuncusu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Güncellenme: 14:17, 19/04/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Eczacıbaşı VitrA, üç oyuncusuna veda etti

2020-2021 sezonunun bitiminin ardından Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Melis Durul, Chiaka Ogbogu ve Sladjana Mirkovic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni sezon öncesi kadromuzdaki değişiklikleri yapmaya başladık. Melis, Chiaka ve Sladjana'ya takımımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Pasör çaprazı Melis 2019-2020, orta oyuncu Ogbogu ve pasör Mirkovic ise 2020-2021 sezonunda turuncu-beyazlı takıma dahil olmuştu.

 

oyuncu