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Eczacıbaşı Vitra’yı yenen Fenerbahçe Opet, finalde Vakıfbank’ın rakibi!

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, 3-2'lik galibiyetle finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.

Güncellenme: 16:41, 07/04/2021
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Eczacıbaşı Vitra’yı yenen Fenerbahçe Opet, finalde Vakıfbank’ın rakibi!

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-2 ile geçerek finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

Yarı final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA birinci sete 3-0'lık seriyle başladı ve set boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeden 25-17 kazandı. Birinci sette kaptan Boskovic 7 sayı alırken, Amerikalı orta oyuncu Ogbogu 5 sayı ile katkı sağladı.

İkinci sete daha iyi başlayan Fenerbahçe teknik molaya 12-10 önde girdi ve seti 25-19 aldı. Üçüncü sette kontrolü tekrardan ele alan turuncu-beyazlılar, Chiaka Ogbogu'nun üst üste yaptığı bloklarla farkı açtı ve seti 25-21 önde bitirdi. Ogbogu bu sette toplam 4 blok sayısı elde etti.

Fenerbahçe Opet, dördüncü seti 25-19 alarak dengeyi sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Sarı-lacivertliler son seti de 15-12 kazanarak maçı sonlandırdı.

  • Salon: Burhan Felek
  • Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
  • Fenerbahçe Opet: Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Robinson, Eda, Melis (L), Cansu, Busa, Bahar
  • Eczacıbaşı VitrA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson, Yasemin
  • Setler: 3-2 (17-25, 25-19, 21-25, 25-19, 15-12)
  • Süre: 126 dakika (24,27,29,27,19)