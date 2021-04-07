Eczacıbaşı Vitra’yı yenen Fenerbahçe Opet, finalde Vakıfbank’ın rakibi!

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-2 ile geçerek finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

Yarı final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA birinci sete 3-0'lık seriyle başladı ve set boyunca rakibinin öne geçmesine izin vermeden 25-17 kazandı. Birinci sette kaptan Boskovic 7 sayı alırken, Amerikalı orta oyuncu Ogbogu 5 sayı ile katkı sağladı.

İkinci sete daha iyi başlayan Fenerbahçe teknik molaya 12-10 önde girdi ve seti 25-19 aldı. Üçüncü sette kontrolü tekrardan ele alan turuncu-beyazlılar, Chiaka Ogbogu'nun üst üste yaptığı bloklarla farkı açtı ve seti 25-21 önde bitirdi. Ogbogu bu sette toplam 4 blok sayısı elde etti.

Fenerbahçe Opet, dördüncü seti 25-19 alarak dengeyi sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Sarı-lacivertliler son seti de 15-12 kazanarak maçı sonlandırdı.