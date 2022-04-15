Eczacıbaşı’yı yenen Fenerbahçe Opet finalde!
Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Etkili oyunuyla maçtan 3-0 galip ayrılan sarı lacivertliler, adını finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.
Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank’ın rakibi oldu. VakıfBank – Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final maçı 17 Nisan pazar günü saat 15.00'te başlayacak.
- Salon: Ankara Başkent
- Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk
- Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Simge (L), Adams, Merve, Fatma, Elif, Gözde
- Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Federotseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Lazareva, Cansu, De Souza
- Setler: 0-3 (19-25, 15-25, 19-25)
- Süre: 80 dakika (24,29,27)