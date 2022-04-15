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Eczacıbaşı’yı yenen Fenerbahçe Opet finalde!

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Etkili oyunuyla maçtan 3-0 galip ayrılan sarı lacivertliler, adını finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.

Yayınlanma: 19:36 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
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Eczacıbaşı’yı yenen Fenerbahçe Opet finalde!

Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank’ın rakibi oldu. VakıfBank – Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final maçı 17 Nisan pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

  • Salon: Ankara Başkent
  • Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk
  • Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Simge (L), Adams, Merve, Fatma, Elif, Gözde
  • Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Federotseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Lazareva, Cansu, De Souza
  • Setler: 0-3 (19-25, 15-25, 19-25)
  • Süre: 80 dakika (24,29,27)
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