SPOR
Spor Haberleri - Diğer Sporlar

Eda Erdem Dündar tarihe geçti!

Milli oyuncu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi ve, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu oldu.

Yayınlanma: 23:53 - 08 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eda Erdem Dündar tarihe geçti!

A Milli Kadın Voleybol Takımımı ve Fenerbahçe oyuncusu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda “En İyi Orta Oyuncu” olarak Rüya Takıma seçildi.

2015, 2017 ve 2019’un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.

Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesine seçilmişti.

'Filenin Efeleri' Son 16'ya kaldı! Rakibi belli oldu... İlginizi Çekebilir 'Filenin Efeleri' Son 16'ya kaldı! Rakibi belli oldu...
Avrupa Fenerbahçe Finlandiya Kadın oyuncu Sırbistan tweet Twitter