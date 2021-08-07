Eda Erdem: Eve dönmüş olmak çok üzücü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde mücadele eden ve turnuvayı 5. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı dün İstanbul'a geldi. Kaptan Eda Erdem, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde Güney Kore’ye 3-2 yenilerek elendi. ‘Filenin Sultanları’ dün İstanbul’a döndü. Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem, sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Erdem’in mesajı şöyle:

“Ertelenecek, iptal edilecek derken; tokyo 2020’yi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı olarak, 5’incilikle geride bıraktık. Geçmişe kıyasla başarılı bir sonuç olsa da, ilk 4’e ve hatta voleybol tarihimizin ilk Olimpiyat madalyasına bu kadar yaklaşmışken, şu an eve dönmüş olmak elbette çok üzücü. Belki söylenecek çok şey var fakat doğru kelimeleri seçebilmek şu aşamada kolay değil. Yolculuk boyunca okuduğum mesajlarınıza, yorumlarınıza, güzel dileklerinize ve ilginize çok da geç olmadan teşekkür etmek istedim. Olimpiyatları bizimle yaşayan, bizimle sevinip, bizimle üzülen herkese sevgi, minnet ve teşekkürlerimle… İyi ki varsınız.”