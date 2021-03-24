Efsaneler 24 yıl sonra bir kez daha karşı karşıya… Mike Tyson-Evander Holyfield

Boksseverlere müjde Mike Tyson’dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Evander Holyfield cephesi tarafından “Mike Tyson ringe çıkmak için kendisine yapılan 25 milyon dolarlık teklifi kabul etmedi. Dövüş bu nedenle gerçekleşmeyecek” şeklindeki sözlerine karşılık Mike Tyson, “Ringe çıkacağım” cevabını verdi.

Mike Tyson, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında “Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki Evander Holyfield ile benim aramda yapılacak dövüş gerçekleşecek. Hiçbir sıkıntı yok. Evander Holyfield’ın alçakgönüllü bir insan olduğunu biliyorum. Kendisini Tanrı’ya adayan adam olduğunu söylüyor. Ben ise Tanrı’nın adamıyım. Bu maçı ben kazanacağım” dedi.

Evander Holyfield cephesinden gelen iddia, Mike Tyson’ın ringe çıkmak için 25 milyon dolar ücret alacağını da ortaya çıkardı. Mike Tyson son olarak 2020 Aralık ayında ringe çıkmıştı. Mike Tyson ile Roy Jones Jr. arasında yapılan maçı, televizyondan 1.2 milyon kişi para ödeyerek seyretmişti. Maçı yayınlayan kanal, Mike Tyson-Roy Jones Jr. maçında 60 milyon dolar kazanmıştı. Mike Tyson bu karşılaşma sonrası kasasına 10, Roy Jones Jr. ise 4 milyon dolar koymuştu.

Boksu uzun yıllar önce bırakan iki efsaneden Mike Tyson 54, Evander Holyfield ise 58 yaşında…

Son olarak 1997 yılında rakip olan ve Evander Holyfield’ın kazandığı maçta Mike Tyson, rakibinin kulağını ısırarak dev kapışmanın önüne geçmişti. İki efsane boksör, tam 24 yıl sonra bir kez daha birbirlerine ringde rakip olacaklar. Daha önce 1996 yılında da rakip olan Mşke Tyson ve Evander Holyfield arasındaki üçüncü maç, 29 Mayıs 2021 tarihinde Miami’deki 64 bin kişi kapasiteli Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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