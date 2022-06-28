Ekrem İmamoğlu: İstanbul’u 2036’ya hazırlıyoruz

İstanbul’u 2036’ya ve dünya şampiyonalarına hazırladıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'u spor kenti haline getirmek istiyoruz. İstanbul'u, 2036’da dünyadaki en başarılı olimpiyat oyunlarını düzenleyen şehir haline getirmek istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20 farklı branşta faaliyet gösteren toplam 1.100 spor kulübüne malzeme dağıtımına başladı.

“Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım Töreni”, Fatih'teki Yenikapı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tören; Acıbadem Jimnastik Kulübü sporcularının ritmik jimnastik, İBB Spor Kulübü Taekwondo takımının ‘poomse' ve dans gösterileriyle başladı. Genç sporcuların birbirinden akrobatik hareketleri, tribünleri dolduran seyircilerden büyük alkış aldı.

“İSTANBUL’U 2036’YA HAZIRLIYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu törende bir konuşma yaptı. İstanbul'u 2036'ya ve dünya şampiyonalarına hazırladıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, ‘Yıldız Tarama Projesi’yle, geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirme hedefinde olduklarına vurgu yaptı.

“Aynı zamanda 29 olimpik branşta sporcu yetiştirilmesini amacıyla planladığımız, ‘Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirme Merkezi'nin de son aşamasına geldik” diyen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’u spor kenti haline getirmek istiyoruz. İstanbul’u, 2036'da, dünyadaki en başarılı olimpiyat oyunlarını düzenleyen şehir haline getirmek istiyoruz. Bunu başaracağız. Biliyoruz ki bu tür faaliyetlerin, bu tür organizasyonların sadece tesislerle ya da fiziksel imkanlarla başarıya kavuşması mümkün değil. Biz, bu tür organizasyonlarda başarılı olmanın, insanla mümkün olduğunu bilen bir yönetimiz. Bu bağlamda sporun barış ve kardeşlik duygusunu, centilmenlik duygusunu ön planda tutarak, en ciddi hazırlığı yaparak, hep birlikte İstanbul’u sağlıklı bir kent, spor yapan bir kent ve özellikle çocuklarının da geleceğe iyi hazırlandığı bir spor kenti haline getirme konusunda kararlılığımızı hepinizle paylaşıyorum.”

“AMATÖR SPOR KULÜPLERİ, FEDAKARLIĞIN ODAK NOKTASIDIR”

Sporun, sporcunun ve spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Kentimizin spor altyapısının en önemli noktası, kulüplerimiz. 1100 spor kulübümüzün varlığı çok kıymetli. Oradaki on binlerce lisanslı sporcumuz çok kıymetli. Onlarla beraber, İstanbul’un aslında hem sağlık bir gelişimine katkı sunuyoruz hem de gelecek nesillere hep birlikte yatırım yapıyoruz. Amatör spor kulüpleri, fedakarlığın odak noktasıdır. Orada bir kısım hemşehri grubu ya da gönül grubu bir araya gelir, katkılarıyla orada hani tabiri caizse insan yeşertir” dedi. Bu noktada eğitimcilerin önemine dikkat çeken İmamoğlu, kendisinin de çocukluktan itibaren bu durumun şahidi olduğunun altını çizdi. İmamoğlu, “İstanbul’da da farklı branşlarda faaliyet gösteren, kulüplerimize emek veren, katkı sunan; başkanından yöneticisine, temizlikçisinden malzemecisine ve tabii ki çok kıymetli eğitimcilerine yürekten teşekkür ediyorum, hepsini yürekten alkışlıyorum” dedi.

YENİ TESİSLEŞME HAMLELERİNİ ANLATTI

Sporculara ve kulüplere malzeme desteğinin yanı sıra tesisleşme anlamında da destek verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Özellikle olimpiyat branşlarına dönük, özel bir ilgimiz ve alakamız olacak. Çünkü İstanbul şehri olarak, biz, hak ettiği üzere 2036 Olimpiyatları'nda, dünyanın en güzel şehrinde ev sahibi olmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız ve başarmalıyız. Birçok kulübümüzde yetişen sporcularımızın daha nitelikli spor tesislerine sahip olması için yeni yaptığımız tesislerimiz de var” diye konuştu.

Yeni ve yenilenen yatırımlara, yapımlarına önceki yönetim tarafından başlanan Yenikapı, Kağıthane Yeşilce, Ataşehir Esatpaşa ve Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nı örnek veren İmamoğlu, 10 ilçede 11 spor yeni spor tesisinin yapımına devam ettikleri bilgisini paylaştı. Yakın zamanda, Haliç'te su sporları merkezini faaliyete geçireceklerini müjdeleyen İmamoğlu; Beyoğlu, Küçükköy, Maltepe, Pendik ve Beylikdüzü'ndeki projelerle ilgili detaylı bilgiler verdi.

MALZEME DESTEK MİKTARI 14 MİLYON 571 BİN 995,49 TL OLACAK

Hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda kullanılan malzemeler, 1100 amatör spor kulübüne ulaştıracak. 2022 yılı içerisinde futbolda 835, diğer branşlarda ise 265 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağlanacak. 2022 yılı spor malzemesi desteği kapsamında, toplam 14 milyon 571 bin 995,49 TL'lik spor malzemesi kulüplere dağıtılacak. Böylece İmamoğlu'nun göreve başlamasından bugüne kadar olan süreçte, amatör spor kulüplerine yapılan malzeme desteğinin miktarı, toplamda 30 milyon 715 bin 305 TL'ye ulaşmış olacak. Bu yıl 20 branşta, 115 farklı kalemde, 304 bin 241 adet malzeme dağıtımı yapılacak.

Malzeme desteği verilecek branşlar; futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş olacak.