Emre Sakçı’dan tarihi başarı

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar 50 metre kurbağalama kategorisinde dünya rekoru kırdı.

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Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle 12 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı.

EMRE SAKÇI’DAN DÜNYA REKORU! Milli yüzücümüz Emre Sakçı, 24.95’lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. Tebrikler Emre! pic.twitter.com/jhk0g35zIr — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) December 27, 2021

Belaruslu Ilya Shymanovich’e ait 25.25’lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.