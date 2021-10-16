En iyi derece için İzmit Körfezinde kürek çektiler

İzmit Körfezinde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Küreği Şampiyonası, büyük bir heyecanla start aldı. 16 kulüpten 295 sporcu en iyi dereceyi alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kürek Federasyonu ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Küreği Şampiyonası İzmit Körfezi’nde start aldı. Farklı kategorilerde yarışacak 16 kulüpten 295 sporcu en iyi dereceyi elde edebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye’de düzenlenen, dünya şampiyonası standartlarındaki ilk yarışma niteliği taşıyan etkinlikte yarışlar gün boyu devam edecek.

Ferdi takımlar kategorisinde yarışan Ali Ünlü, “Ankara’dan geliyorum yarışmaya. İlk kez böyle bir organizasyona katılıyoruz, çok keyifli. Mogan Gölünde yarışlara hazırlanma şansı bulduk. Yaklaşık 3 aydır bireysel olarak 2 haftadır da ekip olarak yarışmalara hazırlanmıştık. Buraya deneyim kazanmaya ve keyif almaya geldik. İzmit Körfezi gibi açık bir suda kürek çekmek çok güzeldi. Hava da şansımıza çok güzeldi, gölden bir farkı yoktu. Çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Ferdi takımlar kategorisinde kurdukları takımla ilk kez bir yarışa katıldıklarını belirten Utku Kerem Kanıbelli, “Biz ekibimizle ilk defa yarışlara katıldık. Zaten çok yeni bir kulübüz, yarış ortamını görmek için katılım sağlamak istedik ve çok keyif aldık bizim için çok eğlenceli bir deneyim oldu. Dalga da çok fazla yoktu, İzmit Körfezi’nde kürek çekmek çok keyifliydi” şeklinde konuştu.