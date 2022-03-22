Endonezya GP’de takla atan Marc Marquez’e ikinci kez diplopi teşhisi

MotoGP'nin ünlü pilotlarından Marc Marquez, Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı korkunç kazadan sonra sağlığıyla ilgili kötü haberi verdi.

Sozcu.com.tr

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MotoGP’nin İspanyol pilotu Marc Marquez, Pazar günkü Endonezya Grand Prix’si öncesinde ısınma seansı sırasında 115mph hızdayken (185kmh) korkunç bir kaza yaşadı. Deneyimli yarışçının sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama, endişeleri arttırdı.

Altı kez MotoGP şampiyonu olan sürücü, 7. viraja girerken birden dengesini kaybetti ve motorun üstünden havaya fırladıktan sonra sert şekilde yere düştü. Yerde sürüklenirken motora çarpmaktan son anda kurtulan Marquez’in gözlerindeki sinirlerin zarar gördüğü ve çift görme sorunu yaşadığı öğrenildi.

Estamos bien después de la fuerte caída que hemos tenido esta mañana. Por precaución y para no coger más riesgos, hemos decidido no correr la carrera del #IndonesianGP. (1/3)pic.twitter.com/dqRNeKSPdQ — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 20, 2022



Kaza sonrası acı içinde kolunu tutan ancak yürüyebilen Marquez’in beyin sarsıntısı geçirdiği ve diplopi (çift görme) teşhisi konduğu belirtildi. 29 yaşındaki Marquez, geçen yıl da benzer bir olay yaşadıktan sonra görme sıkıntısı yaşamıştı ve sezonun sonunda iki yarışı kaçırdı.

Geçen yılki kazanın ardından, doktorların kendisine yarışmayı bırakmasını tavsiye etmesine rağmen pes etmeyen Marquez, ikinci kaza sonrası şu ifadeleri kullandı:

“İspanya’ya dönüş yolculuğum sırasında görme şikayetlerim oldu ve yeni bir diplopi atağım olduğunu tespit eden Dr. Sanchez Dalmau’yu ziyaret etmeye karar verdik. Neyse ki, geçen yılın sonunda geçirdiğim sakatlıktan daha hafif. Ama şimdi dinlenme ve yaralanmanın nasıl geliştiğini görmek için bekleme zamanı.”

Honda, Marquez’in kazanın neden olduğu morlukları değerlendirmek için Madrid’de kontrolden geçtiğini ve başka herhangi bir yaralanması olmadığını doğrulayan bir beyin MR’ı yapıldığını açıkladı.

Dr. Dalmau ise, “Endonezya’da meydana gelen kafa travmasının ardından pazartesi günü Marc Marquez üzerinde yapılan nöro-oftalmolojik değerlendirme, dördüncü sağ sinirin felç tekrarlamasına neden olan yeni bir diplopi atağını gösteriyor. Kasım 2021’deki sakatlığın daha hafifi” ifadelerini kullandı.

2013-2019 yılları arasında MotoGP’de altı şampiyonluk kazanan Marquez, 2020 sezonunun ilk yarışında da kolunu kırmıştı.