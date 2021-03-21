Eray Şamdan, kundakta girdiği salondan Avrupa ve dünya şampiyonluğuna uzandı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde karate antrenmanları yapan 23 yaşındaki milli sporcu Eray Şamdan, 40 yıldır salonlarda karate antrenörlüğü yapan babasının sayesinde 5 yaşında sporla tanıştı.

Fiziksel olarak da yatkın olduğu bu sporda kendisini iyice geliştiren Şamdan, milli sporcu olmaya hak kazandı. 6 kere üst üste Avrupa şampiyonu olan Şamdan, başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek 1 dünya şampiyonluğu, 1 Üniversitelerarası Dünya Şampiyonluğu ve büyükler kategorisinde Avrupa 3.’lüğü kazandı. 2021 yılının ilk turnuvası olan Karate 1 Premier League'den de altın madalyayla dönen Şamdan, karatede dünya sıralamasında 2., olimpik sıralamada ise 3. sıraya yükseldi.

Kazandığı son madalya ile gözünü olimpiyatlarda da altın madalyayla kazanmaya diken Eray Şamdan, Türk Bayrağı’nı olimpiyatlarda altın madalya ile dalgalandırmak için 40 yıldır karatenin içerisinde olan antrenörü babası Adnan Şamdan ile çalışmalarına devam ediyor.

“Çırak ustayı geçmezse meslek ölür”

Babasının karate antrenörü olduğu için karateden başka bir spor seçme şansı olmadığını söyleyen milli karateci Eray Şamdan, şunları söyledi:

“Benim aslında karateyi seçmekten başka bir şansım yoktu. Çünkü babam karate antrenörü. Ben de karatenin içinde doğdum diyebilirim. Çünkü annem de salona bakıyordu, babam da derslere girdiği için ben evde durmuyordum, karate salonunda büyüdüm. Abilerim, ablalarımı görünce ister istemez özeniyordum tabii ki. Ben de işin içine ortak oluyordum. Bu şekilde başladım. Babamın antrenör olması benim en büyük şansım. İyi ki de karatenin içinde doğmuşum. Babamın arkamda olması gerçekten benim için ekstra bir özgüven kaynağı. Çünkü bu hayatta en çok güvenebileceğim adam babamdır. Bu yolda beraber yürüdüğümüz için mutluyum. Biz zaten profesyonel sporcularız. Antrenmanda bütün enerjimizi, bütün şarjımızı boşaltıyoruz. O yüzden evde fazla vurma, kırma gibi şeyler olmuyor. ama karate üzerinden şakalaştığımız zamanlar oluyor tabii ki. Bu çevrede gerçekten tanınan bir aileyiz. Önceden ‘Adnan Şamdan'ın oğlu' diye bahsediyorlardı benden, şimdi artık babamdan ‘Bu Eray Şamdan'ın babası' diye bahsediliyor. Güzel başarılara imza attık beraber. Daha da güzel başarılara imza atacağız. Zaten çırak ustayı geçmezse meslek ölür. Ben de bu konuda babamın üzerine çıkmaya çalışıyorum. Tabii ki sporculukta çıktığımı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da eğer antrenör olursam o konuda da geçmek için elimden geleni yapacağım, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışacağım.”

“Dünya sıralamasında ikinci, olimpik sıralamada üçüncü sıradayım”

6 defa üst üste Avrupa şampiyonu olduğunun altını çizen Şamdan, “Bir dünya şampiyonluğum var, üniversitelerarası dünya şampiyonluğum var, büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm var. Şu anda dünya sıralamasında 2. sıradayım, olimpik sıralamada 3. sıradayım. Olimpiyatlara da gitmek için ilk iki kotasını kovalıyorum, onun için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an tek hedefim olimpiyatlara gidip, altın madalya kazanmak. Bunun için tüm çalışmaları elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Orada bayrağımızı göndere çektirip, hem Darıcamızı hem ülkemizi hem de kendimi bu şekilde gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.