Erdem Aslanoğlu: Olimpiyatlar İstanbul’a gelecek

Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala ülkemizi birçok dalda temsil edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü mercek altına aldık. SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu… Aslanoğlu, muhabirimiz Mesut Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Olimpiyatlara ev sahipliği yapacaklarına inandıklarını belirten 42 yaşındaki yönetici, “Olimpiyat ruhunu ve kavramını çok önemsiyoruz diyen bir belediye başkanımız var. Gerçekten sporun taçlandığı yer olimpiyat. Toplum tarafından olimpiyatı hissetmeliyiz. Biz olimpiyatın İstanbul'a gelmesini çok istiyoruz ve umut ederiz ki en yakın zamanda olimpiyata bu kentte de ev sahipliği yaparız” dedi.

19 MADALYA KAZANDIRDI

Aslanoğlu, İBB Spor Kulübü'nü bizlere şöyle tanıttı: “Eski başkanlardan Nurettin Sözen döneminde kurulan 30 yıllık geçmişe sahip bir kulübüz. Kulüp bünyesinde 2 bin 670 lisanslı, 862 lisans adayı olmak üzere 3 bin 532 sporcumuz var. 19 branşta 151 takımımız bulunuyor. Sporcularımızın 250'ye yakını milli takımlarda mücadele ediyor. 30 antrenörümüz de milli takımlarda kulübümüzü temsil ediyor. Amatör branşların Türkiye'deki en başarılı kulübüyüz diyebiliriz. Öyle ki 2021 yılında yapılan Avrupa Şampiyonaları'nda judo, halter, tekvando, badminton, güreş, karate ve para atletizm branşlarındaki sporcularımız; 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 19 madalya aldı.”

21 YILDA 5 OLİMPİYAT

Türk sporuna katkı vermek için her zaman görevde olacaklarını belirten başarılı yönetici, “Bizim amacımız Türk sporuna ahlaklı sporcular yetiştirip, onları bayrağımızı dalgalandırırken görmek. Sporcular madalyaları ülkemize kazandırırken, ülkemizin tanıtımında biz de bir pay sahibi olmak istiyoruz. İstanbul buna imkanı çok olan bir şehir. İstanbul BBSK sporcuları 2000 yılından bu yana 5 olimpiyata katıldı. Sporcularımız bu organizasyonlarda 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz 8 madalya kazanırken, bu madalyaların 5 tanesini kulübümüzün sporcuları kazanmayı başardı” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN PARASINI BİZİM OYUNCULARA VERDİK”

“Her şeyden önce yönetim olarak geldiğimizde bütçe üzerinde durduk. Branşlar arasında orantısız bir bütçe dağılımı vardı. Bazı branşlara ayrıcalıklı

imkanlar verilmişken diğer branşlar bu imkanlardan mahrum bırakılmıştı. Bu durumu düzelterek branşların eşit bütçeler ve şartlarda hareket etmesini sağladık. Bir bütün olarak tüm branşlara aynı değeri verdik. Bunu yaparken hiçbir branşın imkanını aşağıya çekmedik, diğer branşların imkanlarını yukarı çıkardık. Sadece amatör bir spor kulübü olarak Süper Lig'de mücadele eden basketbol takımımızda bütçe indirimine gittik. Çünkü, İstanbul'un parasını özellikle yabancı oyunculara büyük miktarlarda vermeyi doğru bulmadık.

GEÇMİŞ YÖNETİM BORÇLUYDU

Neden sporcu yetiştirmek için bize emanet edilen parayı yabancı oyunculara verelim… Onun yerine altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcular alt ligde mücadeleyi tercih ettik. Onlarda yüzümüzü kara çıkarmayıp ilk sezonlarında play-off elemesi oynama başarısı gösterdi. Umuyorum yeni sezonda daha başarılı bir performans ortaya koyacaklar.”

YÖNETİCİ DEĞİL BİR AĞABEYİM

“Burada yöneticisinden, sporcusuna ve çalışanına kadar aile olduk. Ben Kulüp Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu'yum ama daha sporcuların Erdem ağabeyiyim… Eskiden bir yönetici bile görmeyen sporcular şu anda aralarında devamlı bir ağabey görüyorlar. Onların her türlü ihtiyaçlarıyla, her türlü problemleriyle bizzat ilgileniyorum. 24 saatimi buraya harcıyorum.”

KADIN SPORCULARIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

“KULÜBÜMÜZE yakışır yeni bir tesis için uğraşıyoruz. Farklı branşlarda da atılım içerisindeyiz. Örneğin cimnastik branşını kurduk ve onu çok geliştireceğiz. Branşlarımızda kadın sporcularımızı daha artırmayı hedefliyoruz. Atletizm, halter ve bu hokeyinde kulüp tarihinde ilk kez kadın takımları kurduk. Kadın voleybol takımımıza önemli yatırımlar yaptık.”

ERDEM ASLANOĞLU KİMDİR?

1979'DA İstanbul'da doğan Erdem Aslanoğlu, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra ABD'de yüksek öğrenimine başladı. Ardından yurda dönen Aslanoğlu, Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. 26. dönem CHP Milletvekili adayı olan genç yönetici, İBB Spor Kulübü Genel Sekreterliği ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu üyelik görevini yürütüyor.