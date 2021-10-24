Erhan Ertürk: Yeni bir çağ açacağız

Kürek Federasyonu başkan adayı Erhan Ertürk'ün hedefi büyük.

İrfan YİRMİBEŞ

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Kürek Federasyonu'na başkan adaylığını açıklayan Erhan Ertürk, seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projeleri ve hedeflerini SÖZCÜ HaftaSonu'na açıkladı.

Erhan Ertürk, kürek sporunu Türkiye'ye yaymak istediklerini belirtirken, şunları söyledi:

“15 sene Fenerbahçe'de kürek çektim, teknik ekibinde görev aldım. Federasyonumuzda teknik kurullarında görev yaptım. Sürekli olayın içinde olduğum için yapılan doğruları ve yanlışları gördüm. Kürek sporunda değişim isteği içindeyiz, bu sporda ülkeyi ileri götürmek istiyoruz.

Kürek, olimpiyatlarda en çok madalya dağıtan sporlardan ancak Türkiye'nin olimpiyatta madalyası yok. Kulüplerin daha tabana yayılması, daha çok insana ulaşılması gerekiyor. Bu konuda eksikler gördük, Yönetimimiz de vasıflı ve genç insanlardan oluşuyor. Kürekte yeni bir çağ açmak istiyoruz. Kürek sporunda ileri ülkeleri milli takım seviyesinde neredeyse yakaladık, bu ülkeleri yakalayıp geçmemiz gerekiyor. Bütün ülkeye kürek sporunu yaymalıyız.

Fenerbahçe ile Galatasaray sporcularını birlikte yarıştırma kararı aldığımızda ben federasyonda teknik kuruldaydım. İki kulüpten de ciddi tepki geldi. Milli takım olmasına rağmen bir ayrışma söz konusuydu. Başarı gelmeye başladığında herkes alışmaya başladı. Şimdi bu çok normal karşılanıyor. Bu güç birlikteliğini her alana yaymamız lazım. Yeter ki paçamızdan çekmek yerine birlikte el ele tutuşup daha hızlı koşmaya çalışalım.”