Erkekler Kupa Voley’de Galatasaray HDI Sigorta finalde

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray oldu.

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto takımları arasında oynanan yarı final mücadelesinin kazananı 28-30, 25-23, 25-20, 11-25 ve 15-10 set sonuçlarıyla 3-2, Galatasaray oldu ve ismini finale yazdırdı.

Heyecan dolu turnuvanın ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen yarı final mücadelesinin kazananı 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 10-15'lik set sonuçlarıyla 3-2 Galatasaray oldu ve finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması Çarşamba günü saat 15.00'da oynanacak.

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Vahit Emre Savaş, Sedlacek, Torres (Beytullah Hatipoğlu (L), Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mert Matic, Baturalp Burak Güngör, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç (L), Muhammed Aray (L), Kemal Kayhan

Setler: 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10

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Süre: 141 dakika (36, 32, 31, 23, 19)