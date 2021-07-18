Ersu Şaşma: Bırakmayı düşünürken hayallerime koştum

Fenerbahçe’nin ‘olimpik' sporcusu 22 yaşındaki Ersu Şaşma, SÖZCÜ HaftaSonu'na kariyerinin önemli anlarını anlattı. Muhabirimiz İrfan Yirmibeş'e konuşan genç atlet, minik yaşlarında kendisinin üzerinde emeği büyük olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi hocasıyla ilgili şunları söyledi:

“Kariyerimdeki gerçek bir kırılma anı hocamın vefat ettiği gündü. Sporu bırakma noktasına geldiğim o geceyi hiç unutmuyorum. Hayatın çok acı bir gerçeği ile yüz yüze gelmiştim. Benim için, sevenleri için ve spor camiası için çok büyük bir kayıptır. Takım arkadaşım Mesure Tutku Yılmaz ve ben her şeyin bittiğini düşündük. Sonrasında İbrahim hocamın eşi sevgili Çiğdem ablam bizi hocamızla kurduğumuz hayallerin peşini bırakmamamız konusunda ikna etti. Hocamızın ismini yaşatmak, hayallerimizi gerçekleştirmek tek hedefimiz oldu. Hocamızın hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Onu düşünerek bütün gücümü veriyorum. İnsanların ‘şansa atladı' demelerini istemiyorum. İstikrarı koruyup üstüne giderek daha iyi olmaya çalışacağım.”

23 YILLIK REKORU KIRDI

Genç atlet, hocasının vefatından 1 hafta sonra 23 yıllık Türkiye rekorunu 5.71'le geçti, 5.72'yle geliştirdi. Ersu, daha sonra Avrupa Salon Şampiyonası'nda ilk kez finale kaldı, 5.80 ile olimpiyat barajını geçip Tokyo Olimpiyatları için kota alarak, sırıkla atlamada olimpiyatlara giden 3. Türk atleti olarak tarihe geçti.

“ATATÜRK’E LAYIK SPORCU OLACAĞIM”

“Uzun vadeli hedefim ise dünya spor tarihinde başarılarım ile anılmak ve Türk Bayrağını her platformda dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak. Türk gençliğine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir sporcu olma yolunda çalışmalarımı sürdüreceğim.”

BAŞARININ SIRRI DİSİPLİNLE ÇOK ÇALIŞMAK

“Başarımın arka planında çok çalışmak, disiplin ve fedakarlık var. Kulübüm Fenerbahçe'den ve ailemden aldığım destek sayesinde, işini çok iyi bilen bir antrenörle başlamak benim için büyük bir şans” diyen Fenerbahçeli milli sporcu, “Sırıkla atlamaya başladığımda 14 yaşındaydım. Bu spora başladığımda sırıkla atlamada bu kadar ilerleyeceğimi düşünmezdim. Bu kadar kısa zamanda bu seviyelere İbrahim Halil Çömlekçi hocam sayesinde geldim” ifadelerini kullandı.”