Eşitliğin adresi voleybol

Spordaki kurallar genellikle tüm oyuncular için aynı olsa da cinsiyet eşitsizliği dikkat çekici. Voleybolu diğer sporlardan ayıran unsurlardan biri, cinsiyet dengesi. Bu branş, tüm üst düzey turnuvalarda, erkek ve kadınlar için eşit para ödülüne ve formatlara sahip. Nielsen tüketici araştırması, voleyboldaki izleyici sayılarının, kadın ve erkek maçlarında eşit derecede popüler olduğunu gösteriyor. Sporun taraftar demografisi de her iki cinsiyet arasında eşit olarak dağıtılıyor. Voleybol bu konuda bir ilke daha imza attı.

FİNALLERDE GİYDİLER

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile CVC Capital ortaklığı olan Volleyball World (Voleybol Dünyası), cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için ‘Eş Forma' kampanyası başlattı. Kampanyada A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar yer aldı. ‘Eş Forma' girişimi, voleyboldaki en iyi oyuncuların, karşı cinsten bir oyuncunun adının yer aldığı özel baskı formayı giymesiyle ilk kez Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde

başladı. Oyuncular birbirlerinin isimlerini formalarında taşıdı.