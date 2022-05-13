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Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan kariyerini noktaladı!

35 yaşındaki İngiliz boksör Amir Khan, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

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Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan kariyerini noktaladı!

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, 17 yıllık profesyonel kariyerinin ardından sporu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki İngiliz boksör, eski birleşik hafif ağır siklet dünya şampiyonu ve 2004 Olimpiyatları’nda gümüş madalya sahibiydi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Khan, “Eldivenlerimi asmanın zamanı geldi. 27 yılı aşkın bir süredir devam eden harika bir kariyere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Birlikte çalıştığım inanılmaz ekiplere ve bana gösterdikleri sevgi ve destek için aileme, arkadaşlarıma ve hayranlarıma yürekten teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Khan, 2005 yılında profesyonelliğe geçişinden itibaren kariyerini 34 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamladı.

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