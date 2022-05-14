Eskrimcilerden Ürdün’de 3 madalya daha

Ürdün’de iki gündür devam eden ‘Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası’nda ilk günü yıldızlarda 4 madalya ile tamamlayan milli eskrimciler, bugün de mücadele ettiği gençler kategorisinde 3 madalya elde etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bugün Amman'da gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Benedetta Madrignani'yi 15-8 mağlup ederek şampiyon olurken, yarı finalde şampiyonaya veda eden Alisa İsbir İtalyan rakibi Aurora Grandis'e 15-6, Tolga Aslan ise İtalyan Davide Cicchetti'ye 15-9 yenilerek 3. oldu.

Öte yandan flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5. epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı eskrimciler, elde ettiği bu başarılar ile şampiyonada iki günü 3'ü altın, toplam 7 madalya ile tamamlamış oldu.