Eşref Apak Olimpiyat Oyunları’na kıl payı veda etti | Tokyo 2020

Milli sporcu Eşref Apak, çekiç atma finalini 9. sırada bitirerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı noktaladı.

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2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan, ardında düzenlenen tüm olimpiyatlara da katılma başarısı gösteren Eşref Apak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na madalyasız veda etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler çekiç atma finalinde yarışan Eşref Apak, 76.71’lik derecesi ile madalya şansını kaybederek, olimpiyatlara veda etti.

Atletizm çekiç atmada, 39 yaşında ikinci kez olimpiyat finali şansı yakalayan Eşref Apak, ilk hakkında 76.22 metrelik atış yaptı. İkinci hakkında 76.71’lik derece elde eden Apak, son hakkında ise 74.28 metre attı. Apak, 76.71’lik derecesiyle 9’uncu sırada yer aldı ve finalin ikinci bölümüne devam edemedi. Eşref Apak, 2 santimetrelik farkla, ilk 8 içerisinde yer alamadı.