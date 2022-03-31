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Evin Demirhan Yavuz Avrupa Şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı.

Yayınlanma: 19:27 - 31 Mart 2022 Güncellenme:
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Evin Demirhan Yavuz Avrupa Şampiyonu!

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 50 kilo finalinde Evin Demirhan Yavuz, Bulgar Miglena Georgieva Selishka’yı tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

26 yaşındaki Evin Demirhan Yavuz, 2018 ve 2019 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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