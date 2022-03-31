Evin Demirhan Yavuz Avrupa Şampiyonu!
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı.
Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 50 kilo finalinde Evin Demirhan Yavuz, Bulgar Miglena Georgieva Selishka’yı tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
26 yaşındaki Evin Demirhan Yavuz, 2018 ve 2019 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Evin Demirhan Yavuz Avrupa Şampiyonu!
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 50 kilodaki temsilcimiz Evin Demirhan Yavuz, Miglena Selishka’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu! pic.twitter.com/EGSzpCE7S6
— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) March 31, 2022
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