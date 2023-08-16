Eyüp Gözgeç hakkında suç duyurusu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma nedenleriyle suç duyurusunda bulunuldu.

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Boks Federasyonu eski asbaşkanlarından Yılmaz İlkay Arın, mevcut Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Eyüp Gözgeç’in görevi kötüye kullanma ve zimmetine para geçirme suçlarını işlediği savunuldu. Ayrıca Eyüo Gözgeç’in özel işlerinde federasyonun imkanlarını kullandığı, şartları sağlayamayan sporculara milli sporcu belgesi düzenlendiği, imitasyon malzemelerde kurumun zarara uğratıldığı ve bütçede usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkil Yılmaz İlkay Arın Türkiye Boks Federasyonu’nun eski asbaşkanı olup halen Türkiye Boks Federasyonu’nun başkanlık görevini yürütmekte olan Eyüp Gözgeç hakkında 14.08.2023 tarihinde savcılığınıza suç duyurusunda bulunulmuş fakat süreç içerisinde yeni bilgiler ortaya çıkmıştır.

Aşağıda ayrıntılı açıklanacak bu hususların da ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.

Şöyle ki;

1- 2022 yılında Erzurum’da gerçekleştirilmiş olan Üst Minikler Avrupa Şampiyonası için müsabakalara katılacak ülkelerin her birinden şampiyonanın süresince günlük müsabaka talimatı gereği belirtilen miktarda döviz cinsinden para toplanmaktadır. Bu da günlük 70-80 Euro olarak değişkenlik göstermektedir. Toplanan bu ücretler yönetmelikler gereği en geç 1 hafta içerisinde Federasyonun resmi hesabına aktarılmak zorundadır. Söz konusu bu paralar sporcular tarafından federasyon hesabına aktarılması gerekirken paraların Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in uhdesinde tutulmuştur. Toplanan bu paranın organizasyon işleyişi gereğince derhal Federasyon’un resmi banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Nitekim söz konusu zamanda 130.000 Euro paranın 8 ay gecikmeli olarak Federasyonun hesaplarına yatırdığı bilinmektedir. Bunla birlikte yatırılması gereken resmi rakamın 162 bin Euro olduğu fakat şüpheli tarafından 122.000 Euro şeklinde eksik ödeme yapıldığı bilinmektedir.

2- Ancak o dönemde de başkanlık görevini yürütmekte olan Eyüp Gözgeç söz konusu bu paraları federasyonun resmi banka hesaplarına yatırmak yerine kendisi muhafaza ettiği bilinmektedir. Dolayısıyla iş bu durum şüpheli tarafından görevi kötüye kullanma ve zimmet suçlarını işlediğini göstermektedir.

3- Öte yandan 2022 yılında Euro cinsinden toplanmış olan para, 6-7 ay geçmesinin ardından Eyüp Gözgeç tarafından paranın toplandığı tarihteki kura göre hesaplanmak suretiyle TL olarak Federasyon hesaplarına yatırılmış ve kurumun büyük bir zarara uğramasına sebep olunmuştur. Nitekim bu husus şüpheli tarafından basın önünde kabul edilmiş ve gecikme suretiyle paranın yatırıldığı kabul edilmiştir.

ŞÜPHELİ ÖZEL İŞLERİNDE FEDERASYONUN İMKANLARINI KULLANMIŞTIR

Şüpheli, müsabakalara giden sporcuların hakları olmasına rağmen malzeme ve harcırahları keserek ödeme yaptığı, hiçbir zaman tam olarak verilmediği, dahası çoğu zaman da hiç ödeme yapılmadığı Federasyon içerisinde bilinmektedir. Buna karşılık, zaman zaman Erzurum, İstanbul, İzmir gibi özel işleri için seyahat ettiği ancak bu seyahatleri Federasyon’a fatura etmesi sebebiyle kurumu ciddi şekilde zarara uğratmıştır. Bütün bunların içerisinde şüpheli, şahsi işleri için Federasyon binasını ve aracını da kullanarak görevi kötüye kullanma suçunu zincirleme şekilde işlemiştir.

ŞÜPHELİ TARAFINDAN ŞARTLARI SAĞLAMAYAN SPORCULARA MİLLİ SPORCU BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR

Geçmiş yıllarda, İstanbul’da yapılan Ahmet Cömert Uluslararası Boks turnuvasına birçok sporcunun müsabakalara girmeden Milli Sporcu belgesi düzenlendiği, bu konunu teftiş kurulu tarafından res’en soruşturma başlatılmıştır. Sırf bu bile, şüphelinin bulunduğu konumu kötüye kullandığı ve hukuka aykırı işlemlerde bulunduğunu göstermektedir.

İSTANBUL’DAKİ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA YAŞANAN USULSÜZLÜKLER

Şüpheli, İstanbul’da yapılan Dünya Şampiyona’sındaki bazı malzemelerin promosyon-ulaşım hizmetlerini ihale yolu ile yapılması gerekirken, şüphelinin doğrudan kendisine yakın çevresine sipariş usulü işi vererek kurumu zarara uğratmıştır. Nitekim söz konusu işin yapımı için ihale yapılarak işin dağıtımı sağlansaydı, kurumun maddi açıdan daha çok kazanç elde edeceği izahtan varestedir. Yine İstanbul’da yapılan Kadınlar Boks Dünya Şampiyona’sında görev yapan işçilerin hak edişleri de ödenmeyerek işçilerin kuruma dava açmasına ve kurumun zarara uğramasına sebebiyet vermiştir.

İMİTASYON MALZEMELER İLE KURUMUN ZARARA UĞRATILMASI

Şüpheli tarafından temin edilen ve Türk Milli Takımı’nın sporcularına verilen malzemelerin tamamına yakını “imitasyon” diye ifade edilen malzemelerden oluşan ve orijinal olmayan malzemelerden oluşmaktadır. Özellikle Bursa’da şüphelinin bir firma ile yapmış olduğu anlaşma ile dünyaca ünlü markaların imitasyon ürünlerini üreten eşofmanlar yaptırarak tüm sporculara dağıttığı fakat bu ürünlerin milli takımda kullanılmayarak takımın ve kurumun zarara uğratılmasına sebep olunmuştur. Buna göre şüpheli Eyüp Gözgeç bulunduğu konumu kötüye kullanmış ve şahsi menfaat temini sağlayarak kurumun defalarca zarara uğramasına sebebiyet vermiştir.

BÜTÇEDE USULSÜZLÜK

Bütçe yapılırken 2022-2023 görüşmeleri öncesi federasyonu 10 milyon TL borçlu olarak gösteren şüpheli, bakanlıktan bütçe onaylandıktan sonra 10 milyonluk faturayı iptal etmiş ve eski hale döndürmüştür. Bu hususun açıklanması gerekmektedir.”