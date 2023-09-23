F1 Japonya Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası, heyecan verici bir yarışa daha ev sahipliği yapmak üzere Japonya’ya geldi. Japonya Grand Prix’sinin sıralama turlarında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti.

Suzuka Uluslararası Yarış Pisti’nde gerçekleşen sıralama turlarında Verstappen, 1 dakika 28.877 saniyelik mükemmel bir derece elde ederek en hızlı turu attı ve ilk sırayı kazandı.

Hollandalı sürücüyü 0.581 saniye geriden takip eden Oscar Piastri (McLaren) ikinci sırayı alırken, Red Bull’un diğer sürücüsü Sergio Perez’i geride bırakarak üçüncülüğü elde eden Lando Norris (McLaren) ise etkileyici bir performans sergiledi.

Japonya Grand Prix’i yarın TSİ 08.00’de başlayacak ve 53 tur sürecek. Bu zorlu mücadelede Red Bull’un açık ara şampiyonluk adayı Max Verstappen, sezon boyunca 12 galibiyet elde etti.

Ayrıca, takım arkadaşı Sergio Perez 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı olan Emilia-Romagna Grand Prix’i, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.