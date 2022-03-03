F1 pilotu Max Verstappen’ten tarihe geçecek sözleşme….
Red Bull'un şampiyon sürücüsü Max Verstappen, takımıyla olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Yılda 40-50 milyon Euro bandında bir rakam kazanması beklenen Hollandalı, Formula 1 tarihinin en pahalı anlaşmalarından birine imza attı.
Geride bıraktığımız sezon Formula 1’de şampiyonluğunu kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Red Bull mutlu sona ulaştı… 2016’dan beri Red Bull’da yer alan Hollandalı pilotun sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Dünya şampiyonu Verstappen yeni kontratıyla beraber sezon başına 40 milyon sterlin kazanacak. Verstappen’in en büyük rakiplerinden olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton’un ise gelecek yıl sona erecek 80 milyon sterlinlik iki yıllık kontratı bulunuyor.
Six seasons of full send Here’s to 2022 and beyond @Max33Verstappen #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022
Daha öncesinde Red Bull’dan kendisine şampiyonluk kazandıracak bir bir konuma getirmesini isteyen Verstappen, bu kontrat ile Hamilton’ın önüne geçeceği iddia edildi. Bu kontrat aynı zamanda Hollandalı pilotu tarihin en çok kazanan pilotu yapacak.
Formula 1'de 2021 sezonunda pilotların maaşları:
Mercedes
- Lewis Hamilton: 40 milyon avro
- Valtteri Bottas: 8,45 milyon avro
Red Bull
- Max Verstappen: 30 milyon avro
- Sergio Perez: 2 milyon avro
Ferrari
- Charles Leclerc: 15 milyon avro
- Carlos Sainz: 6 milyon avro
McLaren
- Lando Norris: 2 milyon avro
- Daniel Ricciardo: 12,6 milyon avro
Aston Martin
- Sebastian Vettel: 12,6 milyon avro
- Lance Stroll: 3 milyon avro
Alpine
- Fernando Alonso: 8 milyon avro
- Esteban Ocon: 1,5 milyon avro
Alphatauri
- Pierre Gasly: 1 milyon avro
- Yuki Tsunoda: 300 bin avro
Alfa Romeo
- Kimi Raikonen: 7 milyon avro
- Antonio Giovinazzi: 800 bin avro
Williams
- Nicholas Latifi: 800 bin avro
- George Russell: 800 bin avro
Haas
- Nikita Mazepin: 150 bin avro
- Mick Schumacher: 140 bin avro