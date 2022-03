F1 pilotu Max Verstappen’ten tarihe geçecek sözleşme….

Geride bıraktığımız sezon Formula 1’de şampiyonluğunu kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Red Bull mutlu sona ulaştı… 2016’dan beri Red Bull’da yer alan Hollandalı pilotun sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Dünya şampiyonu Verstappen yeni kontratıyla beraber sezon başına 40 milyon sterlin kazanacak. Verstappen’in en büyük rakiplerinden olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton’un ise gelecek yıl sona erecek 80 milyon sterlinlik iki yıllık kontratı bulunuyor.

Six seasons of full send Here’s to 2022 and beyond @Max33Verstappen #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022