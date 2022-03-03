F1 pilotu Max Verstappen’ten tarihe geçecek sözleşme….

Red Bull'un şampiyon sürücüsü Max Verstappen, takımıyla olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Yılda 40-50 milyon Euro bandında bir rakam kazanması beklenen Hollandalı, Formula 1 tarihinin en pahalı anlaşmalarından birine imza attı.

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Geride bıraktığımız sezon Formula 1’de şampiyonluğunu kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Red Bull mutlu sona ulaştı… 2016’dan beri Red Bull’da yer alan Hollandalı pilotun sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Dünya şampiyonu Verstappen yeni kontratıyla beraber sezon başına 40 milyon sterlin kazanacak. Verstappen’in en büyük rakiplerinden olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton’un ise gelecek yıl sona erecek 80 milyon sterlinlik iki yıllık kontratı bulunuyor.

Six seasons of full send Here’s to 2022 and beyond @Max33Verstappen #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022

Daha öncesinde Red Bull’dan kendisine şampiyonluk kazandıracak bir bir konuma getirmesini isteyen Verstappen, bu kontrat ile Hamilton’ın önüne geçeceği iddia edildi. Bu kontrat aynı zamanda Hollandalı pilotu tarihin en çok kazanan pilotu yapacak.

Formula 1'de 2021 sezonunda pilotların maaşları:

Mercedes

Lewis Hamilton: 40 milyon avro

Valtteri Bottas: 8,45 milyon avro

Red Bull

Max Verstappen: 30 milyon avro

Sergio Perez: 2 milyon avro

Ferrari

Charles Leclerc: 15 milyon avro

Carlos Sainz: 6 milyon avro

McLaren

Lando Norris: 2 milyon avro

Daniel Ricciardo: 12,6 milyon avro

Aston Martin

Sebastian Vettel: 12,6 milyon avro

Lance Stroll: 3 milyon avro

Alpine

Fernando Alonso: 8 milyon avro

Esteban Ocon: 1,5 milyon avro

Alphatauri

Pierre Gasly: 1 milyon avro

Yuki Tsunoda: 300 bin avro

Alfa Romeo

Kimi Raikonen: 7 milyon avro

Antonio Giovinazzi: 800 bin avro

Williams

Nicholas Latifi: 800 bin avro

George Russell: 800 bin avro

Haas