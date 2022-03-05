F1 takımı Haas, Rus pilot Nikita Mazepin’in sözleşmesini feshetti

Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve Rus sponsor Uralkali ile arasındaki sözleşmeleri iptal ettiğini resmen açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali spor kamuoyunda da taşları yerinden oynatırken, F1 takımlarından Haas’tan beklenen bir hamle geldi.

F1 yönetiminin Rusya GP’sini iptal etmesinin ardından, Rus pilotlar için yaptırım uygulanmayacağı öğrenilirken, buna rağmen F1’de yarışan Rus pilotların geleceği belirsizliğini koruyordu. F1 takımı Haas, Rus pilotu Nikita Mazepin’in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Öte yandan Rus gübre üreticisi ve ihracatçısı olan Uralkali ile sponsorluk anlaşması da iptal edildi.

Haas’tan yapılan açıklamada, “Haas, Uralkali ile sponsorluk anlaşmasını ve Nikita Mazepin’in sözleşmesini yürürlükten kaldırmayı seçti. Diğer Formula 1 topluluğu üyeleri gibi, Haas takımı olarak Ukrayna’nın işgali karşısında şoke olduk ve üzüldük. Çatuşmanın hızlı ve barışçıl şekilde sona ermesini diliyoruz” denildi.