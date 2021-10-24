Fatih Arda İpçioğlu: Hayalim Olimpiyat madalyası

2018 Kış Olimpiyatları’na katılarak Türkiye’yi bu arenada temsil eden ilk kayakla atlamacı olan Fatih Arda İpçioğlu, “Biz kazanamasak bile bizden sonra gelecek sporcular kış branşlarında mutlaka ülkemize madalya getirecek” dedi

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fatih Arda İpcioğlu… Türkiye'nin çok da tanımadığı kayakla atlama sporuna gönül veren pırıl pırıl bir sporcu. 2018 Kış Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kayakla atlamacı olma unvanını elde eden Fatih Arda İpçioğlu, Güney Kore'deki organizasyonun açılış töreninde Türk Bayrağı'nı taşıyan isimdi.

En büyük hayali Türkiye'ye kayakla atlamada olimpiyat madalyası getirmek olan Fatih Arda İpçioğlu, Sözcü HaftaSonu'nun konuğuydu…

– Fatih Arda İpcioğlu'nu tanıyabilir miyiz?

– 1997 Erzurum doğumluyum. 4 kişilik ailenin en küçük bireyiyim. Öğrenim olarak Atatürk Üniversitesi spor bilimleri fakültesi kış sporları enstitüsü yüksek lisans öğrencisiyim.

– Neden futbol basketbol gibi branşları seçmedin de kayak gibi mevsimsel bir sporu tercih ettin?

– Erzurum’da doğup büyümem ve babamın uzun yıllardır kayak sporunu hobi olarak yapması bence en büyük etkenlerdendi. İyi ki böyle olmuş, standart bana göre değil.

– Bu spora başlama hikayeni anlatabilir misin?

– Aslında babam biz küçükken her hafta sonu kayağa çıkardı. O dağlarda kayarken biz de kayak pistinin yanındaki otelde babamı beklerdik. O sırada ben kızak, ablam ise mini kayaklar ile eğlenmeye çalışırdık. Aradan birkaç yıl sonra Palandöken'deki bir kayak hocasının bizi görmesi ile babama beni ve ablamı o zamanki kulübün (Tedaş Kayak Kulübü) sporcusu olmamızı teklif etti . 3-4 yıl kayak sporu ile ilgilenip bazı ulusal başarılar elde ettim. Kulübe gelen heyetten 2011'de Erzurum'da yapılacak Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için kayakla atlama branşı açılacağını duydum. Kulüp sporcu göndermek istemedi ama yöneticilerin haberi olmadan seçmelere katıldım ve geçtim.

– Kayakla atlamada olimpiyat kotası aldın. Bize olimpiyat hayalini anlatır mısın?

– Olimpiyat hayalim Türkiye'nin şu ana kadar tarihinde hiç olmayan Kış Olimpiyatları madalyasını ülkeme getirebilmek. Bu, 12-14 yıllık bir branş için hiç kolay değil. Ama ya ben ya da farklı bir kış branşından arkadaşım bunu başaracağız. Belki de bizden sonraki sporcular kazanacak ancak o madalyalar mutlaka Türkiye'ye gelecek. Tek hayalim bu.

– Yazın kar yokken ne yapıyorsun? Kendini nasıl hazırlıyorsun?

– Kayakla atlama branşını diğer branşlardan ayıran en önemli özelliklerinden biri yazın da yapılıyor olması. Nasıl diyeceksiniz? Suni çim üzerine atlama yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Hemen hemen dünyanın her rampasında yazın da atlayış yapılabiliyor. İleride bence yaz olimpiyatlarında bile olmalı kayakla atlama. Tek branş 2 olimpiyat.

– Yarışmalara çıkarken bir uğurun var mı?

– Evet, var. Belirli esnetme hareketlerim var, onları yapmazsam rahatsız hissediyorum kendimi. O hareketlerin bana uğur getirdiğini hissediyorum.

– Kazakistan'daki atlayışın kayak tarihi açısından da önemliydi. Pekin'in de kapıları açılmış oldu sana. Bu yarıştaki duygularını bizimle paylaşır mısın?

– Kazakistan yarışından önce Çekya'da gösterdiğim performans önemliydi. Ama Çekya yarışından sonra maalesef dedemin vefatı için Türkiye'ye döndüm. Sonrasında Romanya'da bir alt klasman olan Continental Cup'ta 6. oldum. Kazakistan'da iyi bir atlayışla puan almayı başardım. Aslında kayakla atlama camiasına Türkiye'nin de bu mecrada potansiyelini göstermiş olduk. Tarih yazarak döndük.

– Kayak bir elit bir sporu mu?

– Aslında başlangıç seviyesindekiler için günümüz imkanlarına göre çok da gözüktüğü kadar pahalı bir spor değil. Herkesin mutlaka denemesi lazım. Palandöken, Uludağ, Erciyes ve diğer kayak merkezlerimize kış aylarında her gün uçak ile rahatlıkla ulaşılabilir. Ama profesyonel olarak yapıyorsanız; evet hem elit hem tecrübe hem de pahalı bir spor. Örnek vermek gerekirse her hafta sonu dünyanın farklı yerlerinde dünya kupası yarışmaları oluyor. Bunları kaçırmamanız lazım. Bizi bu konuda maddi manevi konuda destekleyen Türkiye Kayak Federasyonu'na teşekkür ediyorum.

– Bu sporu tercih etmek isteyenlere önerilerin ne olacak?

– Kayakla atlama sporu, fiziksel yeterlilik konsantrasyon ve belirli bir yaşta başlangıç gerektiren bir spor. Başlama yaşı artık 4-5 yaşları seviyesine indi bile. Ülkemizde yeni bir spor olmasına rağmen ilgi çekici, bir o kadar da zevkli bir spor.